Елена Зеленская покорила деловым образом в синем костюме: фото
Первая леди Украины продолжает работать над темой школьного питания. Елена Зеленская встретилась с рабочей группой и детьми, которые пробовали блюда из обновленного меню. Также она продемонстрировала красивый образ.
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская много работает над темой школьного питания. Она провела новую встречу, где покорила безупречным образом.
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Рабочая встреча первой леди
- Елена Зеленская провела встречу с рабочей группой (в которую входит Евгений Клопотенко) и детьми. Так они испытывали новое меню, приготовленное по другим нормам и стандартам.
- Первая леди отметила, что важно, чтобы дети полностью съедали блюда, а не выбрасывали их, потому супруге президента было важно получить обратную связь.
- Пока меню дорабатывается, по словам Зеленского. Но в следующем месяце оно будет представлено широкой аудитории.
Образ Елены Зеленской
Первая леди для нового выхода выбрала деловой стиль. Она предстала перед камерой в нежно-коричневой кофточке и темно-синем классическом костюме, состоящем из широких брюк и элегантного жакета.
Наряд Елена Зеленская соединила с темными туфлями с острым носком. Она слегка накрутила волосы и распустила их. А на лице сделала легкий макияж, который удачно завершил look. Первая леди Украины не забывает о пандемии коронавируса, поэтому позировала с защитной маской, как и все присутствующие.
Елена Зеленская / Фото с инстаграма Елены Зеленской
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