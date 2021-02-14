Президентская чета впервые прибыла в ОАЭ с официальным визитом. Для поездки первая леди Елена Зеленская выбрала изысканный костюм в деловом стиле. Свой безупречный образ винного цвета она эффектно показала на трапе самолета.

В Объединенных Арабских Эмиратах Владимир Зеленский и Елена Зеленская будут находиться два дня – в течение 14 – 15 февраля. Президент Украины планирует провести несколько официальных встреч с первыми лицами государства для углубления сотрудничества между двумя странами. В то же время первая леди встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ и посетит Дубайскую оперу.

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Изысканный образ Елены Зеленской

Для перелета первая леди выбрала деловой костюм насыщенного винного цвета. Он состоял из любимых брюк палаццо, которых в гардеробе Елены Зеленской множество, классического пиджака и жилетки. Look она дополнила белой блузой с закрытым декольте и черными туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Безупречный вид Елена Зеленская завершила массивными золотыми серьгами, легкой укладкой и дневным макияжем. В аэропорту ОАЭ она появилась в черной защитной маске, соблюдя карантинные ограничения. По красной дорожке первая леди шла с роскошным букетом белых роз, который ей вручили после выхода из самолета.



Елена Зеленская с мужем в ОАЭ / Фото из твиттера президента Украины



Елена Зеленская с мужем в ОАЭ / Фото из твиттера президента Украины

Добавим, что в октябре прошлого года в этом же костюме первая леди Украины встретилась с баронессой Лиз Саг во время официального визита в Великобританию.