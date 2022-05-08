Жена президента Соединенных Штатов Джилл Байден приехала в Украину с визитом. Она побывала в Закарпатье, в частности, посетила Ужгород.

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Джилл Байден в Украине

Первая леди США встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской. В Закарпатском областном совете отмечают, что примечательно, что это произошло в День матери.

Джилл Байден и Елена Зеленская пришли в школу в Ужгороде, где живут переселенцы из горячих точек в Украине. Так супруга президента Соединенных Штатов поддержала Украину. Теперь в стране ждут визита самого лидера США.

Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецке,

– сообщили в облсовете.

Визит Джилл Байден в Ужгород был закрыт для журналистов, не анонсировался и держался в тайне. На встрече первой леди была только прессслужба Белого дома.

Как сообщают в Ужгороде, Джилл Байден уже покинула территорию Украины. Детали ее поездки сообщат впоследствии.

Напомним, что еще в конце апреля Елена Зеленская признавалась, что не находится на связи с Джилл Байден. "К сожалению, лично не выходила на связь. Надеюсь, что наше сотрудничество начнется как можно быстрее. Сотрудничество со многими первыми леди было заложено еще в мирное время. Теперь это сообщество активно помогает нашим людям за рубежом", – замечала она.

Перед этим Байден был в Бухаресте