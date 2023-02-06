6 февраля супруга президента Украины Елена Зеленская отмечает день рождения. В прошлом году этот день еще был относительно мирным – первая леди проводила встречи, выступала на конференциях и вместе с мужем показывала, что не боится вторжения, сообщает 24 Канал.

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За несколько недель до вторжения Елена Зеленская представала в привычных деловых образах. Это были блузки хаки, синие костюмы, а также яркие платья. Уже после 24 февраля первая леди была вынуждена с детьми скрываться и переезжать с места на место, поэтому долгое время она не выходила в свет и не появлялась на публике. Жена президента только публиковала важные истории войны и обращалась к влиятельным лицам со всего мира.

Первые выходы в свет – лаконичность и сдержанность

В начале мая Елена Зеленская вернулась к работе и стала встречаться с коллегами по видеосвязи. Впервые она показала свои фото после общения с Дианой Науседене – первой леди Литвы, и Брижит Макрон, которую поблагодарила за поддержку. Примечательно, что на этой встрече первая леди была расстроена и одновременно растрогана. Для общения с коллегами она надела светлую блузку и синий жакет.

Елена Зеленская в мае встретилась с первой леди США Джилл Байден – их встреча состоялась в Ужгороде. Зеленская пришла в черном костюме в полоску и светлых кедах.

На следующих выходах, встречах и видеозвонках Елена представала в большинстве случаев в темных нарядах, выбирая деловой стиль в сочетании с кэжуал. Аксессуаров было минимум – серьги-камешки и кольцо. Лаконичными были и прически – обычно это были распущенные волосы, аккуратно уложенные, или сдержанный пучок. Первая леди обходилась и без яркого макияжа, он был почти незаметен на ее лице.

Первые образы Елены Зеленской во время войны / Фото из инстаграма первой леди

Экс-редактор ELLE и Harper's Bazaar Роман Тимофеев прокомментировал подобный стиль первой леди.

Над стилем первой леди трудится команда профессионалов. Их задача сейчас – не одеть Елену красиво (это во время полномасштабной войны имеет второстепенное значение), а создать образы, которые будут соответствовать контексту. Сейчас в гардеробе Зеленской много черного – понятный символ для всей западной культуры. Закрытые плечи, колени, зона декольте.

Не остался без внимания образ первой леди в День вышиванки. Она выбрала сине-белую сорочку с орнаментом, дополнила look золотыми серьгами и тонкой цепочкой на шее. На ее лице был необычный макияж, а волосы уложены волнами и заправлены за ухо. Тогда для поздравления Елена Зеленская сфотографировалась сама – впервые была без мужа.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Съемки для журналов и фотосессии в Vogue

Со временем Елену Зеленскую приглашали для интервью и съемок в мировых изданиях. Это была возможность не только позировать в фотосессиях, но и рассказывать миру о том, что переживают украинцы.

В светлом жакете она предстала на обложке одного из самых влиятельных изданий Time,

позировала в пальто верблюжьего цвета для обложки Guardian Saturday,

общалась с журналистами The Economist и появилась в костюме цвета электрик на фоне колючей проволоки,

и снялась для многих изданий: французского Le Monde, немецкого Die Welt, дала интервью CNN, швейцарской газете Le Temps, итальянской программе Porta a Porta и Corriere della Sera.

Но наиболее обсуждаемой стала фотосессия первой леди и президента для Vogue, автором которой стала культовый фотограф Энн Лейбовиц. Но Елену раскритиковали из-за гламуризации войны и за ее наряды и маскулинные позы. После этого в сети даже запустили флешмоб #sitlikeagirl – "сиди как девочка", участники которого осуждали традиционализм и консерватизм общества.

Первая леди в фотосессиях / Фото из инстаграма первой леди

Поездка в США – сине-желтые туфли и броши

В июле Елена Зеленская поехала с визитом в США, где встретилась с президентской четой Байденов. Во время командировки первая леди выбирала платья и юбки длины миди, сосредотачивалась на светлых тонах нарядов и вышитых элементах. Интересно, что на встречу с Джилл Байден Елена пришла в голубых туфлях, а первая леди США – в желтых – так получился цвет украинского флага.



Символичность обуви Байден и Зеленской / Фото из фейсбука первой леди

Зеленская стала чаще использовать аксессуары – обычно это были особые броши. Роман Тимофеев объяснил, что в свое время возник своеобразный "язык брошей", с помощью которого можно было передавать определенные месседжи. Так делает и Зеленская, но не только в США – для выступления на форуме в Польше Елена выбрала светло-желтый костюм от украинского бренда COAT, а к жакету прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от Gasanova. Брошку украшает один камешек, расположенный в Донецке.

Напомним, что поездка Елены Зеленской в США в первую очередь запомнилась ее исторической речью в Конгрессе. Это впервые, когда первая леди получила такую возможность. Тем более, супруга президента говорила тогда непривычные вещи – а просила политиков об оружии.

Зеленская в США / Фото из инстаграма первой леди

Второй саммит первых леди и джентльменов – исключительный светлый костюм

В 2021 году Елена Зеленская основала саммит первых леди и джентльменов, тогда он базировался на стандартах инклюзивности, реформах образования и школьного питания. Во второй раз первая леди обсуждала вопросы мира, победы, реабилитации военных и пострадавших от боевых действий, восстановление страны.

Образ первой леди для саммита был светлым и изысканным. Она предстала в молочном костюме, состоявшем из брюк и жакета с прямым воротничком. Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный пучок и сделала макияж с акцентом на глазах.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Посещение Великобритании

В сентябре умерла Елизавета II, и Елена Зеленская уехала в Британию поддержать королевскую семью. Впоследствии у нее были встречи с Лиз Трасс, Кейт Миддлтон, Бриджит Макрон. Первая леди выбирала темные наряды на прощание с монархом и более светлые и стильные для деловых встреч. Примечательно, что обычно Елена Зеленская любит надевать широкие штаны-палаццо.

Елена Зеленская была в Великобритании также в ноябре – встречалась с супругами Риши Сунаком и Акшатой Мурти, спикерами британского парламента, королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой. Во время этих выходов первая леди также демонстрировала элегантность и лаконичность.

Первая леди в Британии / Фото из инстаграма первой леди

Фонд Елены Зеленской – монохром

Елена Зеленская в сентябре презентовала фонд – собственную благотворительную организацию, к которой приобщала мировых знаменитостей и влиятельных людей во всем мире. Для презентаций фонда в разных странах первая леди одевалась по-разному, но во всех случаях это были стильные монохромные костюмы в сочетании с элегантной обувью и брошью.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Другие знаковые образы / Фото мз инстаграма первой леди

Подводя итог – стиль первой леди можно охарактеризовать тремя словами: минимализм, монохром и элегантность. Она перешла к более темным цветам наряда, предпочитала закрытую одежду (без вырезов, декольте, открытой спины). Чаще Елена Зеленская появлялась в нарядах с вышитыми элементами. Важную часть ее образа составляли броши – одни из единственных аксессуаров, которые можно увидеть на супруге президента.

"Госпожа Зеленская своим современным и лаконичным гардеробом демонстрирует западному миру, что она (и все украинские женщины в ее лице) – это такие же женщины, как и во Франции, Бельгии, Италии или Великобритании. Это вызывает эмпатию, что, в свою очередь, конвертируется в поддержку на уровне лидеров стран и обычных избирателей. "Своим" сочувствовать всегда легче", – говорит Роман. Мы в свою очередь надеемся, что совсем скоро увидим Елену Зеленскую в белом образе, что будет иметь одно четкое толкование – победа.

Соавтор – Юлия Радченко