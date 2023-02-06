6 февраля супруге президента исполняется 45 лет. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку ее самых выдающихся речей, с которыми выступала в разных уголках мира за год полномасштабной войны.

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Первые несколько месяцев Елена Зеленская не появлялась на публике. Это было в целях безопасности. Потом она стала помогать мужу работать для победы на дипломатическом фронте. В то время, когда Владимир Зеленский с командой работает в Киеве, у его жены постоянно рабочие визиты за границу. Елена не раз выступала на всемирно известных событиях, ее речи уже стали историческими. Самые знаковые из них – читайте дальше.

Елена Зеленская на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Да, война – это трагедия. Но мы должны найти возможность творить добро даже среди ужасов войны. Давайте использовать этот период как возможность интегрировать психологическую поддержку во все сферы нашей мирной жизни. Надеюсь на вашу помощь. Давайте одержим эту победу вместе!

Никто из украинцев – ни взрослый, ни ребенок – не может быть уверен, что проснется завтра. Что ракета не прилетит в его дом. Врач не может быть уверен, не разбомбят ли его скорую в дороге к пациенту. Сегодня здесь – министры здравоохранения из разных стран. Это особенно важно, потому что жизнь и здоровье украинцев теперь мы не можем обеспечить только собственными силами. И ваши страны нам приходят на помощь.

Полное выступление Елены Зеленской на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: смотрите видео онлайн

На международной конференции WomenNOW Зеленская призвала предоставить Украине членство в ЕС

23–24 июня на заседании Европейского совета будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это то, чего сейчас ждут в каждом окопе и каждом бомбоубежище. Чтобы нас пригласили в Европу уже не как беженцев, а как единомышленников и союзников. Люди, которые дерутся сейчас не только за себя, но и за то, чтобы агрессор не пришел в Европу. Кто спросит: а что у нас есть для вступления в ЕС? Я скажу: у нас есть главное – мы ценим человеческую жизнь.

Полное выступление Елены Зеленской на конференции WomenNOW: смотрите видео онлайн

Историческое выступление первой леди Украины в Конгрессе США

Я знаю, что это происходит впервые, когда супруга президента другой страны может обратиться у Конгрессу в этих стенах. Это действительно важно для меня и для моей страны. Сегодня я хочу обратиться к вам как к политикам и представителям партий. А также как к мамам и папам, бабушкам и дедушкам, дочерям и сыновьям. Хочу обратиться к вам не как первая леди, а как дочь и мама.

Обычно супруги президентов занимаются только мирными делами: образование, правозащита, равные возможности, безбарьерность. Думаю, что вы ожидали от меня сегодня выступления именно на такие темы. Но как о них можно говорить, когда против твоей страны идет неспровоцированная захватническая террористическая война? Россия уничтожает наш народ.

Американский народ, американские семьи, Конгресс и президент Байден сделали очень многое для того, чтобы помочь нам выстоять и защитить миллионы украинцев. И мы благодарны, искренне благодарны за то, что США стоят рядом с нами в борьбе за общие ценности – человеческую жизнь и независимость. Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны об этом знать. Спасибо вам. Но, к сожалению, война еще не закончилась. Террор продолжается.

Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени тех, кто потерял руки и ноги, от имени людей еще живых и целых. От имени тех, кто воюет и ожидает своих родных с передовой. Я сейчас прошу вещь, которую я никогда бы не хотела просить.

Я прошу у вас оружие. Оружие не для того чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи.

Америка, к сожалению, по себе знает, что такое террористические атаки. И стремится победить терроризм. Помогите нам остановить террор против украинцев. И это будет нашей общей великой победой. Во имя жизни, свободы и стремления к счастью каждого человека. Этого прошу я и просит муж. Не как президентская чета, а как дети и родители своих детей. Потому что мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своему ребенку: "Засыпай спокойно. Больше не будет воздушных тревог, ракетных ударов". Разве это большое желание?

Полное выступление Елены Зеленской в Конгрессе США: смотрите видео онлайн

Первая леди на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии

Эта война спрашивает каждого в мире: "Какие у тебя ценности? На чьей ты стороне? На стороне силы и агрессии? Или на стороне тех, кто противостоит захватчику и защищается?" Наша главная ценность – человек. Каждый человек, взрослый или маленький. Ведь он и есть страна. Спасая своих людей, мы спасаем страну.

Мы спасаем страну, когда эвакуируем людей из горячих точек. Когда вывозим на лечение за границу онкобольных детей. Мы спасаем страну, когда доставляем в пострадавшие города инкубаторы с бесперебойным питанием для новорожденных – таких младенцев у нас теперь появляется вдвое больше из-за постоянного стресса их матерей. Иногда такие дети весят по 700 грамм. Но они выживут, потому что они тоже наша ценность. Если наши дети будут учиться и развиваться, это сделает и Украина. Если взрослые смогут работать и достойно содержать свои семьи, то выстоит наша экономика.

Полное выступление Елены Зеленской на встрече Ялтинской европейской стратегии: смотрите видео онлайн

Первая леди Украины на открытии Варшавского форума безопасности

Это война против человеческих ценностей, общечеловеческих ценностей, таких, как право на свободу, дом, страну, язык. Вы поняли, что Украина сейчас отстаивает не только себя, она отстаивает мир от того, что несет с собой Россия. К сожалению, мы все видим, и вы видите, что она с собой несет каждый день в новостях.

Это гибридная война мирового масштаба. И вы в ней заняли принципиальную и бескомпромиссную позицию. Я бы хотела призвать всех присутствующих здесь не бояться занять правильную сторону, именно так, как это делает Польша. Как я уже сказала, это война ценностей. Нельзя, чтобы Россия создала прецедент, чтобы агрессия стала языком решения вопросов в мире.

Нельзя, чтобы ракеты, которые целятся в жилые дома, стали общеприемлемым аргументом разрешения споров. Нельзя, чтобы ядерный шантаж стал нашей повседневной жизнью. Война продолжается. Мы все еще нуждаемся в военной, финансовой и гуманитарной помощи. Но знайте, что ваша поддержка Украине сегодня – это помощь не только нам, это серьезная инвестиция в безопасность и стабильность региона, Европы, мира в целом.

Полное выступление Елены Зеленской на открытии Варшавского форума безопасности: смотрите видео онлайн

Елена Зеленская открыла Web Summit 2022 в Лиссабоне

С российской стороны привлечены IT-специалисты для наведения террористических ударов по украинским городам. Раньше они работали в частных IT-компаниях. Это то, о чем я говорю: через вашу область сейчас тоже проходит линия фронта. Арена борьбы между злом и добром. Между агрессором и тем, кто просто защищает свой дом.

Я верю в технологии, которые спасают, а не разрушают. Верю, что будущее как раз за такими технологиями. Иначе у всего мира просто нет будущего. Именно вы – та мощная интеллектуальная сила, которая двигает мир. В ваших руках потенциал и технологии, способные помогать, а не разрушать. И именно с Украиной и сейчас вы можете двигать мир в правильном направлении.

Каждый украинец и украинка, нуждающиеся в психологической поддержке, улучшении своего внутреннего состояния, должны иметь возможность получить такую услугу. Удобно и повсеместно, даже если это приложение в телефоне с техниками самопомощи. В общем, распространение техник по поддержке себя и других, в том числе и в диджитале, является одной из задач Национальной программы психического здоровья, над которой мы сейчас работаем в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения.

Полное выступление Елены Зеленской на Web Summit 2022: смотрите видео онлайн

Выступление Зеленской в парламенте Великобритании

Украинцы сейчас проходят через террор, у которого есть отзыв в вашей памяти. Этот остров пережил бомбардировки, по своему характеру идентичные тем, которыми Россия хочет поставить на колени наших людей. Мы каждый день слышим сирены, идентичные тем, которые слышали тогдашние поколения британцев. Вы не сдались. Мы не сдадимся. Но нам нужна не только победа, нам нужна справедливость.

Я приехала в Великобританию именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война, равно как ею завершилась Вторая мировая. Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же не представляем и мы. Так же мы стремимся, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды. Зло должно быть осуждено и наказано официально, публично, всем миром. Ведь справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир.

Полное выступление Елены Зеленской в парламенте Великобритании: смотрите видео онлайн

Зеленская презентовала украинскую формулу мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Мой муж, Президент Украины, обращаясь к лидерам 19 наиболее экономически мощных государств, предложил им и всему миру формулу, как стать наиболее мощными в миротворчестве. Это десять пунктов. Пунктов о том, как перевесить российскую агрессию. А значит, о том, как не допустить слияния существующих региональных и глобальных кризисов в один полномасштабный общемировой кризис.

На оккупированных Россией территориях просто наши люди. Разделенные с семьями, они ждут освобождения. И пока этого нет, миллионы людей должны испытывать страх и российские репрессии. Еще один пункт формулы – это справедливость. Это то, чего требует достоинство каждого человека, погибшего под завалами собственного дома. Это то, чего требуют дети и взрослые, которые потеряли конечности из-за российских ударов. Каждый выживший в подвалах Мариуполя, когда его город стирали с лица земли русские снаряды и бомбы. Каждый, кто мечтал о спасении в Буче, скрываясь от русских палачей. Справедливость нужна, чтобы никто в мире никогда не полагал, что военные преступления и геноцидная политика могут остаться безнаказанными. Это нужно не только живым и погибшим украинцам – это нужно миру, чтобы никто не думал, что насилие можно повторить.

Должна быть фиксация окончания этой войны. Не для того, чтобы иметь отсчет начала мирного времени. А потому, что мир в нашем понимании не равен перемирию. Чтобы смогли возвращаться домой наши люди, которые сейчас разбросаны по миру. Чтобы с фронта вернулись родители, сыновья и дочери. Чтобы снова соединились семьи, разъединенные войной. Единство – это то, что возвращает мир.

Полное выступление Елены Зеленской в Давосе: смотрите видео онлайн

Выступление Елены Зеленской на ежегодной Конференции послов

Сказать, что работы украинским дипломатам в этом году прибавилось – ничего не сказать. Сказать, что ответственность возросла – это тоже будет слишком слабо. Международная поддержка Украины и санкции против агрессора, поставка оружия и гуманитарной помощи, забота о наших вынужденных переселенцах в разных странах и информационная миссия – рассказывать, убеждать, противостоять пропаганде – сейчас все это – ежедневный труд нашего дипкорпуса. Так же, как и вся страна, наши дипломаты сейчас пишут новую историю Украины.

Вместе мы участвовали в многочисленных международных конференциях и других мероприятиях в поддержку Украины, помогали с устройством наших вынужденных переселенцев, открывали украинские книжные полочки в крупнейших библиотеках мира и аудиогиды в ведущих мировых памятниках, поддерживая культуру, чтобы она поддержала нас. Украинские дипломаты присоединились к организации второго киевского Саммита первых леди и джентльменов, на котором мы собрали 6,4 миллиона долларов США, чтобы закупить 84 реанимобиля для центров экстренной помощи. И теперь наши дипломаты помогают моему фонду привлекать зарубежную помощь для Украины, чтобы восстанавливать больницы, школы, завозить гуманитарную помощь.

Теперь видим, какая это была правильная идея: в течение этого года российского вторжения все вы сотрудничали для нашей победы.

Украина борется за сохранение каждого своего человека и семьи. Неудивительно, что украинцы сейчас воюют, волонтерят, работают для победы целыми семьями. И в дипломатической области так же.

Полное выступление Елены Зеленской на Конференции послов: смотрите видео онлайн