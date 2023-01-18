Несколько дней назад произошла трагедия в Днепре, теперь авиакатастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД Украины – глава ведомства Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Украинцы каждый день переживают потери.
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Реакция Елены Зеленской на катастрофу в Броварах
Елена Зеленская не смогла сдержать слез, когда узнала о произошедшей в Броварах трагедии. О падении вертолета возле детского сада, гибели руководства Министерства внутренних дел, детей первой леди сообщили за несколько минут до ее выступления в Давосе на сессии Всемирного экономического форума.
После ужасной новости Зеленская вытерла заплаканные глаза и выступила с речью. По просьбе президента форума Борге Бренде все присутствовавшие почтили память погибших в этой трагедии минутой молчания.
Сегодня еще один очень грустный день. Новые потери. Думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они нецелесообразны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что война изменила весь наш диалог так же, как изменила мир,
– сказала первая леди Украины.
Руководство МВД погибло в Броварах: что известно
- Утром 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.
- В результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, еще 22 человека пострадали.
- Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.
- В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
- В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.
- Все, что известно об авиакатастрофе, рассказываем здесь.