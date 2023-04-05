Байден побеседовал с королем Чарльзом III и отметил дружбу и прочность отношений между США и Великобританией. Ранее СМИ сообщили, что Байден отклонил приглашение на коронацию.
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Президент по телефону приветствовал короля с будущей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден примет участие от имени Соединенных Штатов.
Президент также выразил желание встретиться с королем в Великобритании в будущем.
Напомним, что это не в первый раз в истории. Уже был прецедент на коронации Елизаветы II, когда на ней не было тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра. Тогда он также отправлял делегацию – Джорджа Маршалла, начальника штаба армии США, и Эрла Уоррена, губернатора Калифорнии.
Известно, что в коронации Чарльза ІІІ в этом году будут участвовать главы государств со всего мира. В частности, Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако. Кроме того, присутствуют все три президента ЕС – Урсула фон дер Ляен, Роберта Метсола и Шарль Мишель.
Какой будет коронация Чарльза ІІІ: основное
- Короля Чарльз III коронуют вместе с супругой королевой-консорт Камиллой. Событие состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский.
- После службы Чарльз ІІІ и Камилла выйдут на балкон Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.
- Во всем Великобритании с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий – узнавайте по ссылке.
- В воскресенье, 7 мая, отгремит коронационный концерт в Виндзорском замке и пройдут большие коронационные обеды по всей стране.