На коронацию Чарльза ІІІ пригласили лидеров со всего мира, кроме Путина, Лукашенко и еще пять стран. Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал свое участие в исторической церемонии и находится с визитом в Нидерландах. В то время как появление Елены Зеленской в Лондоне вполне ожидаемо и прогнозируемо.
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Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Чарльза III
На Даунг-стрит первая леди Украины появилась в монохромном образе – вся в черном. На ней прямые брюки со стрелками, пиджак на пуговицах и блузка с галстуком-завязкой. Этот ансамбль Елена Зеленская довершила туфлями на шпильках и золотыми серьгами.
Жена премьер-министра Великобритании Риши Сунака встретила ее тепло. Они обменялись улыбками, поцелуями, попозировали для фотографов, а затем Акшата Мурти пригласила Зеленскую в свою резиденцию.
- Напомним, что с Акшатой Мурти Елена Зеленская познакомилась еще в ноябре 2022 года, когда была в Великобритании с важным визитом, ведь выступала перед парламентом. Тогда их тоже видели на Даунинг-стрит.
- Ожидалось, что первая леди Украины появится на коронации Чарльза ІІІ сама, без мужа Владимира Зеленского. Как и на похоронах Елизаветы II в сентябре 2022 года. Супруга президента присутствовала с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- Примечательно, что Елена Зеленская лично знакома с Чарльзом ІІІ. Это произошло 30 ноября 2022 года во время того же визита в Лондон. Они побывали в Украинском католическом соборе, где расположен лондонский Ukrainian Welcoming Centre. Кроме того, они вместе, хоть и дистанционно, приняли участие в церемонии объявления братства между библиотеками в Ливерпуле и Одессе.