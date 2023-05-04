На коронацию Чарльза ІІІ пригласили лидеров со всего мира, кроме Путина, Лукашенко и еще пять стран. Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал свое участие в исторической церемонии и находится с визитом в Нидерландах. В то время как появление Елены Зеленской в Лондоне вполне ожидаемо и прогнозируемо.

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Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Чарльза III

На Даунг-стрит первая леди Украины появилась в монохромном образе – вся в черном. На ней прямые брюки со стрелками, пиджак на пуговицах и блузка с галстуком-завязкой. Этот ансамбль Елена Зеленская довершила туфлями на шпильках и золотыми серьгами.

Жена премьер-министра Великобритании Риши Сунака встретила ее тепло. Они обменялись улыбками, поцелуями, попозировали для фотографов, а затем Акшата Мурти пригласила Зеленскую в свою резиденцию.