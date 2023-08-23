"Превратился в антигероя": Елена Шоптенко призналась, общалась ли с Винником за границей
Источник:ЖВЛ
Танцовщица Елена Шоптенко высказалась об Олеге Виннике, который выехал из Украины и долго молчал о войне. Она призналась, общалась ли с артистом.
Хореографиня Елена Шоптенко принимала участие в "Танцах со звездами" в 2020 году – тогда ее партнером был Олег Винник. Танцовщица поделилась, поддерживала ли связь с артистом во время полномасштабного вторжения.
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Елена Шоптенко о Виннике
Ведущий Тимур Мирошниченко, вспоминая Олега Винника, высказался о нем как человеке, который "из героя превратился в антигероя в нашей стране". Он поинтересовался, общалась ли Елена с бывшим партнером.
Я не виделась и не общалась. Я слышала от знакомых, очень так коротко, что у него что-то со здоровьем, что он лечится. И это, честно говоря, единственное, что я знаю. Он же в Берлине будто проживал и я там рядом была, но не контактировала с ним,
– поделилась Елена Шоптенко.
Танцовщица также отметила, что чувствует по поводу других звезд, проявивших себя с худшей стороны в период полномасштабной войны.
"Конечно, есть разочарование, где-то непонимание. У меня есть такая черта, я резко прощаюсь с людьми. Иногда сжигаю мосты. Для меня это достаточно нормальная практика. Когда я понимаю, что у меня с человеком разные ценности, этот человек перестает существовать в моей жизни".
Что говорят звезды об Олеге Виннике
- ONUKA не стала осуждать артиста и других уехавших из страны звезд. Но дала понять, что война стала маркером и показала, кто ты на самом деле.
- Евгений Клопотенко возмущен тем, что Олег Винник так безразлично отнесся к своей аудитории и просто скрылся. "Хуже всего – он вернется, когда все закончится, и его снова будут слушать. И это меня больше всего раздражает".
- Юрий Горбунов признался, что с начала его сотрудничества с Винником артист тяжело шел на связь. Он считает, что поклонницы примут Олега, когда тот вернется.