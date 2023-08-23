Хореографиня Елена Шоптенко принимала участие в "Танцах со звездами" в 2020 году – тогда ее партнером был Олег Винник. Танцовщица поделилась, поддерживала ли связь с артистом во время полномасштабного вторжения.

Смотрите также Елена Шоптенко восхищала архивными фото 5-летнего сына и устроила сюрприз на день рождения

Елена Шоптенко о Виннике

Ведущий Тимур Мирошниченко, вспоминая Олега Винника, высказался о нем как человеке, который "из героя превратился в антигероя в нашей стране". Он поинтересовался, общалась ли Елена с бывшим партнером.

Я не виделась и не общалась. Я слышала от знакомых, очень так коротко, что у него что-то со здоровьем, что он лечится. И это, честно говоря, единственное, что я знаю. Он же в Берлине будто проживал и я там рядом была, но не контактировала с ним,

– поделилась Елена Шоптенко.

Танцовщица также отметила, что чувствует по поводу других звезд, проявивших себя с худшей стороны в период полномасштабной войны.

"Конечно, есть разочарование, где-то непонимание. У меня есть такая черта, я резко прощаюсь с людьми. Иногда сжигаю мосты. Для меня это достаточно нормальная практика. Когда я понимаю, что у меня с человеком разные ценности, этот человек перестает существовать в моей жизни".

Что говорят звезды об Олеге Виннике