В Instagram-сторис танцовщица показала, как отпраздновала день рождения сына. Звездная мама трогательно приветствовала Алексея с 5-летием.
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Шоптенко устроила сыну сюрприз
На фото видно, что Елена готовилась ко дню рождения сына. В частности, она украсила квартиру воздушными шарами и устроила ему день приключений.
Сын Елены Шоптенко в день рождения / Фото с ее инстаграммы
Также хореографиня сфотографировала сына у динозавров, а это то, что обожает маленький Алексей.
Елена Шоптенко с сыном / Фото с ее инстаграммы
Звездная мама трогательно приветствовала мальчика с днем рождения.
Как ты мотивируешь меня становиться лучшей версией себя для примера для тебя! Ты мой свет и безграничное счастье. С новым твоим годом, сын! Я люблю тебя до луны и обратно, и так бесконечное количество раз! С твоим первым юбилеем, Алексей,
– написала Шоптенко.
Шоптенко пок азала архивные фото сына
Танцовщица показала разные фотографии мальчика, на которых можно заметить, как с годами менялся Алексей.
Сын Елены Шоптенко после рождения / Фото с ее инстаграммы
Одно фото было сделано сразу после рождения сына. Также быть и "свежие" кадры.
Сын Елены Шоптенко / Фото с ее инстаграммы
Добавим, что Елена Шоптенко вместе с сыном из-за полномасштабной войны в Украине живет в Вене. Недавно танцовщица приезжала в Киев. Знаменитость делилась, как стала свидетелем сбития вражеского дрона.