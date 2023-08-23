Хореографиня Олена Шоптенко брала участь у "Танцях з зірками" у 2020 році – тоді її партнером був Олег Винник. Танцівниця поділилась, чи підтримувала зв'язок з артистом у час повномасштабного вторгнення.

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Олена Шоптенко про Винника

Ведучий Тімур Мірошниченко, згадуючи Олега Винника, висловився про нього як людину, яка "з героя перетворився на антигероя в нашій країні". Він поцікавився, чи спілкувалась Олена з колишнім партнером.

Я не бачилася і не спілкувалася. Я чула від знайомих, дуже так коротко, що в нього щось зі здоров'ям, що він лікується. І це, чесно кажучи, єдине, що я знаю. Він же в Берліні ніби проживав і я там поруч була, але не контактувала з ним,

– поділилась Олена Шоптенко.

Танцівниця також зауважила, що відчуває з приводу інших зірок, які проявили себе з гіршого боку у період повномасштабної війни.

"Звісно, є розчарування, десь нерозуміння. У мене є така риса, я різко прощаюся з людьми. Іноді спалюю мости. Для мене це досить нормальна практика. Коли я розумію, що в мене з людиною різні цінності, ця людина перестає існувати в моєму житті".

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