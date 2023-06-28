Может быть таким всегда, – супруга Виктора Павлика рассказала о диагнозе их сына
Источник:Екатерина Репяхова
Жена певца Виктора Павлика высказалась о диагнозе их сына Михаила. Екатерина Репьяхова заявила, что у мальчика косолапость. С течением времени эта болезнь может исчезнуть, а может остаться с ним на всю жизнь.
Екатерина побывала в ортопеда с 2-летним Михаилом. В Инстаграм-сторис она рассказала детали по поводу его диагноза.
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Раньше у сына Виктора Павлика обнаружили косолапость (врожденная деформация стопы). Репяхова рассказала, что в ее семье были косолапые, но с возрастом этот дефект исчез. Однако пока неизвестно, перерастет ли это Михаил.
Косолапая ходьба передается генетически. по словам врача. У нас в семье были косолапые. Все переросли. Его неаккуратность — это его особенность, свойственная мальчикам. Может перерастет, а может таковым будет всегда,
– отметила блоггерша.
Звездная мама попросила подписчиков больше не беспокоить ее по этому вопросу.
Екатерина Репяхова рассказала о диагнозе сына / Фото с ее инстаграм-сторис
Что такое косолапость
Интересно, что у мальчиков врожденная косолапость встречается в 2 раза чаще. В большинстве случаев является врожденным и диагностируется в детском возрасте, но может развиваться и у взрослых.
Диагноз сына Виктора Павлика / Фото с ее инстаграм-сторис
Напомним, что мальчику исполнилось два года, но он до сих пор не говорит. После обследования у невролога у него обнаружили задержку речи, а в центре слуха поставили диагноз – специфическое расстройство речевой артикуляции.
Сам Виктор Павлик объяснял, что Михаил слышит и понимает их с Катей, но не реагирует и в своем возрасте до сих пор не разговаривает.