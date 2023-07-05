Жена Виктора Павлика пожаловалась на поликлинику после диагноза сына: "Меня запугали"

Жена певца Виктора Павлика поделилась подробностями здоровья их сына Михаила. На днях Екатерина Репяхова пошла вместе с малышом в клинику, но вышла оттуда очень разочарованная и в отчаянии. Врач довела ее до слез.

Звездная мама отметила, что возможно ей с сыном придется даже ехать в Израиль. Екатерина рассказала детали в инстаграм-сторисе и показала, как расплакалась в авто.

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Репяхова пожаловалась на одну из столичных больниц. Жена Павлика вышла оттуда в отчаянии, а ее сын был "мокрый" из-за того, как у него пытались взять кровь.

Ребенок мокрый. Мы согласились сдать Михаилу кровь из вены – это просто ад на земле. Восемь пробирок – из них только две сделали. Без катетера и игла в ручке. Затем игла выскочила, и врач принялась искать вену на другой руке. Мы просто встали и вышли оттуда,

– заявила Катя.



Екатерина Репяхова рассказала о визите в клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис

Никаких диагнозов или показателей Репяховой не сказали – сообщили, что "нужно разбираться". По ее словам, из клиники она вышла "убитая" и в отчаянии, ведь ей наговорили многое.



Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис

Поэтому 2-летнему Михаилу назначили кучу дорогостоящих анализов. "Один из них 15 тысяч гривен, а второй 3 тысячи. А еще нам прописали лекарства, которые доступны только в их аптеке – они стоят 4 тысячи", – заявила Репяхова.



Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис

Звездная мама признается, что просто в шоке от врача, ей наговорили многое и очень напугали.

Мне такого наговорили, что я в шоке. Утверждали, что я переболела инфекцией или Covid-19 во время беременности, из-за чего Миша и не разговаривает. А еще у него родовая травма. Меня запугали, а в выписке написано только одно – задержка психоречевого развития,

– пожаловалась Репяхова.



Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис

Жена Павлика предупредила своих подписчиков, чтобы они не попали в столь неприятную ситуацию с дорогостоящими анализами. "Может быть, этот врач и хорош, но продавать несертифицированные бады и предлагать анализы, которые делают только они – не ок. Прокалывать руку малыша, когда он в истерике – тоже не ок", – считает она.



Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис

Екатерина добавила, что продолжит заниматься здоровьем Миши, но постепенно и без стресса.

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