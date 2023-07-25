Попросила скидку на свадьбу: девушка Остапчука показала их первую переписку

Новая избранница ведущего Владимира Остапчука показала их первую переписку в соцсети. Оказалось, что шоумену заблокировали страницу в Инстаграмме, и именно Екатерина Полтавская помогла ее разблокировать. А взамен – в шутку попросила скидку на проведение свадьбы.

На днях Владимир Остапчук рассказывал, как познакомился со своей девушкой. Он подтвердил, что Екатерина помогла восстановить его страницу в соцсети, а затем они продолжили переписку и договорились о первой встрече.

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Теперь Полтавская поделилась с подписчиками скриншотом их первой переписки.

Судя по диалогу, первым общение начал Остапчук, попросив помочь ему разблокировать страницу. Уже через 10 минут он сообщил, что у него все получилось. В то же время Екатерина в шутку попросила скидку от Владимира.

Если когда-нибудь буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение,

– написала она.



Полтавская показала первую переписку с Остапчуком / Скриншот с ее инстаграммы

Остапчук перепостил этот скриншот в свой Инстаграм и пошутил, что "скидку сделал". Впоследствии он сбросил шутку от подписницы, которая отметила, что "максимально сэкономил на ведущем", ведь начал отношения с Катей.



Владимир Остапчук пошутил о переписке / Скриншот с его инстаграммы

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