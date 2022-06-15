Екатерина Павленко о балах от нацжуры на Евровидении: почему Федишин "прилетело" больше всех

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко объявляла баллы нацжуры от Украины на Евровидении-2022. Артистка не скрывает, что была удивлена, увидев баллы для Великобритании и Польши. Результаты голосования показались ей странными.

В последний момент перед включением в прямой эфир Евровидения Екатерине принесли листик, где было написано, какой стране отдали 12 баллов. То есть спикер узнала о результатах только перед тем, как объявлять их.

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Я взяла тот листик и смотрю – Британия. Это меня очень сильно удивило, это самое неожиданное, что могло произойти в тот момент. А потом за кадром я нашла листик судей, увидела, какое там расписание, и еще больше удивилась. Кроме того, что Польше ноль баллов, там как-то очень странно было проголосовано,

– вспомнила Павленко.

Из-за результатов голосования жюри от Украины разгорелся скандал. Поскольку Польша больше всего поддерживает нашу страну с первого дня войны, приняла у себя миллионы убегающих от войны переселенцев, то украинское общество было возмущено, когда стало известно, что на Евровидении наша страна не дала дружественным соседям ни одного балла. Большое количество хейта "прилетело" в адрес певицы Ирины Федишин, которая была в составе жюри.

Самый большой хейт в этой ситуации получила Ирина Федишин, потому что она публичная личность, она певица, и очень много хейта полилось именно на нее, потому что других людей не то чтобы никто не знал, они просто не на виду,

– объяснила Павленко.

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