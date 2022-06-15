В последний момент перед включением в прямой эфир Евровидения Екатерине принесли листик, где было написано, какой стране отдали 12 баллов. То есть спикер узнала о результатах только перед тем, как объявлять их.
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Я взяла тот листик и смотрю – Британия. Это меня очень сильно удивило, это самое неожиданное, что могло произойти в тот момент. А потом за кадром я нашла листик судей, увидела, какое там расписание, и еще больше удивилась. Кроме того, что Польше ноль баллов, там как-то очень странно было проголосовано,
– вспомнила Павленко.
Из-за результатов голосования жюри от Украины разгорелся скандал. Поскольку Польша больше всего поддерживает нашу страну с первого дня войны, приняла у себя миллионы убегающих от войны переселенцев, то украинское общество было возмущено, когда стало известно, что на Евровидении наша страна не дала дружественным соседям ни одного балла. Большое количество хейта "прилетело" в адрес певицы Ирины Федишин, которая была в составе жюри.
Самый большой хейт в этой ситуации получила Ирина Федишин, потому что она публичная личность, она певица, и очень много хейта полилось именно на нее, потому что других людей не то чтобы никто не знал, они просто не на виду,
– объяснила Павленко.
Ирина Федишин и баллы на Евровидении-2022: что известно о скандале
- После огласки по поводу баллов на Евровидении, в адрес Ирины Федишин посыпались обвинения.
- Звезда решила оправдаться и показала бланк, где голосовала. Она лично поставила исполнителю от Польши 10 баллов.
- Но это еще больше разозлило общественность. Звезду обвинили во лжи.
- Позже стало известно, что Федишин не дала Польше 10 баллов, а поставила выступление поляков на 10 место. Артистка сама не понимает, как голосовала.
- Несмотря на это, не прекращала комментировать эту ситуацию. К примеру, вспомнила, что жюри не имеет права оценивать музыкантов, основываясь на политических или национальных условиях. Также Ирина сообщила, что система оценивания "дала сбой".
- После скандала с оценкой к Федишин было приковано особое внимание публики. Ее обвинили в уничтожении касок, какие волонтеры передали для ВСУ. Артистка проверяла их на крепость, стреляла в них, не учитывая, что каски предназначены на защиту от осколков, а не от пуль.
- Также Ирина оскорбилась заявлением о ЛГБТ-сообществе, подчеркнув, что "это большой грех, они разрушают себя". Отметим, что в песенном конкурсе Евровидения ежегодно принимают участие представители ЛГБТ-сообществ, которых не осуждают за это.