С начала войны Ирина Федишин в социальных сетях активно освещает свою волонтерскую деятельность. Некоторые поклонники отмечают, что исполнительница использует это для пиара.

Важно Поставила не 10 баллов, а на десятое место: Ирина Федишин не понимает, как оценила выступление Польши

Федишин была членом профессионального жюри от Украины на Евровидении-2022. Это удивило и возмутило украинцев, ведь друзьям-полякам, которые с первого дня войны всем, чем могут, помогают нашей стране, жюри не поставило ни одного балла. К Ирине приковано внимание, а также теперь обратили внимание на ее волонтерскую деятельность, к которой возникло много вопросов.

Скандал с испорченными касками

В соцсетях Ирина опубликовала ролик с касками, которые ей прислали из США. Эту амуницию артистка передала военным, однако сначала решила проверить на прочность. Для этого она вблизи выстрелила в каски.

Нам передали из Америки два шлема на пробу. Мы проверили, но, к сожалению, ни один, ни другой шлем не выдержал эксперимент. Потому заказывать таких касок точно не будем. Волонтерство – это ответственность, особенно когда имеешь дело с защитной амуницией. Следует четко понимать все риски и уровень защиты таких вещей. Сейчас ожидаем 70 касок, которые уже заказаны у проверенных производителей. Надеемся, их доставят как можно скорее,

– написала Ирина под видео.

Ирина Федишин проверяет каски на крепость: смотрите видео онлайн

Конечно, амуниция этого не выдержала, ведь такие каски предназначены для защиты от осколков, а не от пуль. В комментариях звезду раскритиковали за непрофессионализм. Пользователи сети отмечают, что сначала ей следует разобраться в этом деле, а потом снимать подобные ролики, ведь сейчас они похожи только на самопиар. Также не забывают о том, как Федишин на Евровидении поступила с поляками.

"Какой идиотизм. Зачем вы уничтожили шлемы? Вы реально считаете, что они предназначены для защиты от пуль? Что ж, теперь действительно верю, что вы не понимаете, почему это ваше 10 место для Польши на Евровидении означает ноль баллов".

"Идиоты, шлемы испортили".

"Великолепный пример того, что деньги вам доверять нельзя. Невероятная безответственность, беспросветная тупость".

"Не существует пуленепробиваемых касок. Это защита от обломков при взрыве. Хотя бы у военных поинтересуйтесь перед тем, как проводить эксперименты".

"Задача шлема – защитить от осколков и обломков. Чтобы шлем выдержал прямое пулевое попадание, он должен соответствующий вес, кроме того, кинетическая сила столкновения шара и шлема очень сильно повредит шею – от травмы до перелома".

"Каска от осколков. Если она пуленепробиваемая, то весит примерно 8 килограммов".

"Насколько ничтожен и некомпетентен вы человек, что в касках для военных, что в музыкальном судействе. Позор".

"Еще бы из гранатомета попробовали".

"Изучить тему с касками, а затем публикуйте видео".

"Вот как не материться? Испортили шлемы, болваны! Ни один шлем в мире не спасет от пули, только от обломков! Если каска остановит пулю, то взлетит голова, что в той каске была! Семь раз отмеряйте перед тем, как один раз публиковать материал . Испанский стыд".

"Добрый вечер, Ирина. Что-то мне подсказывает, что после этого видео те люди, которые прислали вам каски, больше ничего вам не будут передавать. Вы бы не могли дать их контакты, потому что нам нужны нормальные каски? Спасибо".

Комментарии под постом Федишин / Скриншоты с фейсбука