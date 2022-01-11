Пока в Украине царит зима, знаменитости предпочитают отпуск в теплых странах. Звездные супруги на этот раз отправились в Таиланд, где наслаждаются теплом, купаются в море.

Смотрите также Через четыре месяца после родов: Катя Осадчая поразила подтянутым телом в купальнике

Катя Осадчая с сыном в Таиланде

Ведущая позировала на камеру вместе с 4-летним сыном Иваном. Звездная мама и ее потомок купались в бирюзовой водичке и наслаждались невероятно красивой природой. Осадчая отметила, что отдых с детьми очень активный, поэтому даже на пляже не приходится скучать.

На фотографии Катя изображена в купальнике и с ожерельем на шее. Волосы, которые она собрала в низкий пучок, были мокрыми после купания. На лице знаменитости не было косметики. На отдыхе она предпочитает натуральную красоту, поэтому не пользуется косметикой и разнообразными стайлингами для волос.

Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с 4-летним ребенком. Лишние килограммы не грозят,

– в шутку написала Осадчая под фото.

Катя Осадчая с сыном в Таиланде / Фото из инстаграма ведущей

Обратите внимание! После новогодних праздников украинские знаменитости отправились в отпуска. Как в начале 2022 года отдыхает звездный бомонд – узнавайте по ссылке.