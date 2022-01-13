Одним из развлечений, которые они попробовали на острове, стало катание на сапах. Юрий Горбунов учил 4-летнего сына кататься, что принесло обоим много положительных эмоций.

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Горбунов с сыном в Таиланде

Хотя Горбунов и Осадчая предпочли пляжный отдых, но 4-летний сын Иван не дает родителям грустить. Он стремится к активным развлечениям, поэтому оба родителя пытаются придумать что-то интересное. Юрий решил вместе с сыном освоить катание на сапе.

Маленький Иван стоял позади звездного папы. Сперва они катались вместе, а потом Иван попробовал самостоятельно. На лице мальчика сияла улыбка. Видно, что он изрядно доволен таким времяпрепровождением.

Главное в жизни, сын, – держать во всем баланс!

– подписал фото Юрий.

Не осталась в стороне и Катя Осадчая. Она присоединилась к мужу и сыну, порадовалась вместе с ними.

Юрий Горбунов с сыном в Таиланде / Фото из инстаграма ведущего

На днях Катя Осадчая также публиковала серию фото с сыном, которые сделала в океане. Звездная мамочка с потомком вместе поплавали, насмеялись и сделали несколько кадров на память.