Артистка публикует сторез на личной странице в инстаграме. В 2021 году Настя провела в Мексике несколько недель, и теперь захотела вернуться.

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Фото NK из Мексики

Исполнительница опубликовала фотографию, на которой изображена на фоне невероятно красивой природы океана в Тулуме. Каменских позировала на камеру босиком, в откровенном купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Волосы она уложила в фирменные кудри и собрала сзади, а на лицо не наносила косметику. NK отдыхает и восстанавливается после насыщенного окончания года.

Вместе с Каменскими в океан полетели ее любимый Потап и друзья. Там они будут большой компанией праздновать Рождество и будут наслаждаться летом, пока в Украине царит холод.



Настя Каменских в Мексике / Скриншот инстаграм-сторис NK

Отметим, что не только для Потапа и Насти Мексика стала вожделенной страной этой зимой. Туда тоже отправились:

Звездные супруги остановились в Тулуме и активно делятся самыми яркими моментами из отпуска в социальных сетях.