Дзидзьо признался, влюблен ли он
Источник:ТСН
Украинский певец Дзидзьо несколько месяцев назад развелся с женой. Артист признался, что сейчас он не думает об отношениях с другими женщинами, а все время уделяет работе.
Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) презентовал свой фильм "Где деньги?". Мужчина признался, что после развода с женой Ярославой погрузился в работу.
Обратите внимание Дзидзьо рассказал, в каких отношениях находится с бывшей женой
Дзидзьо о новых отношениях
Исполнитель поделился, что сейчас его сердце свободно. У Михаила нет свободного времени на романтику, поскольку он занят работой.
"Сейчас я не замечаю женщин, весь в работе. Недавно закончил работать над фильмом. Мое сердце занято работой", – сказал певец.
Однако Михаил рассказал, какая женщина может понравиться ему: "Вижу рядом с собой милую женщину. Не зря же говорят, милая – это когда милая сердцу, уму и голове. Когда можно побыть вместе и наедине".
Отношения Дзидзьо и SLAVIA после развода
- Известно, что после развода артисты остались в дружеских отношениях.
- Дзидзьо даже отдал бывшей роскошную квартиру в Киеве.
- В то же время SLAVIA неоднократно комментировала их расставание в интервью и отмечала, что до последнего пыталась сохранить семью. По словам исполнительницы, она выплакала много слез, но тогда, когда началась история группы DZIDZIO, любовь начала исчезать.
- Сам Дзидзьо не комментировал разрыва, а лишь намекал, что экс-любимая врет.