Дзидзьо признался, влюблен ли он

Украинский певец Дзидзьо несколько месяцев назад развелся с женой. Артист признался, что сейчас он не думает об отношениях с другими женщинами, а все время уделяет работе.

Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) презентовал свой фильм "Где деньги?". Мужчина признался, что после развода с женой Ярославой погрузился в работу.

Обратите внимание Дзидзьо рассказал, в каких отношениях находится с бывшей женой

Дзидзьо о новых отношениях

Исполнитель поделился, что сейчас его сердце свободно. У Михаила нет свободного времени на романтику, поскольку он занят работой.

"Сейчас я не замечаю женщин, весь в работе. Недавно закончил работать над фильмом. Мое сердце занято работой", – сказал певец.

Однако Михаил рассказал, какая женщина может понравиться ему: "Вижу рядом с собой милую женщину. Не зря же говорят, милая – это когда милая сердцу, уму и голове. Когда можно побыть вместе и наедине".

Отношения Дзидзьо и SLAVIA после развода