Супруга президента США Джилл Байден в очередной раз вышла в свет для деловой встречи. Она опубликовала фото на личной странице.
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Образ Джилл Байден
Первая леди США появилась перед камерой в недлинном молочном платье с широкой юбкой, что подчеркивала фигуру. Сверху она накинула яркий розовый жакет насыщенного цвета, который добавил аутфиту изюминку.
Наряд Джилл Байден соединила с бежевыми туфлями с острым носком и на высоких каблуках. Также она дополнила образ длинным жемчужным ожерельем на шее и серьгами-камнями.
Супруга президента США уложила волосы в элегантную прическу и сделала красивый макияж с акцентом на глазах. Учитывая пандемию коронавируса, Джилл Байден появилась в нежно-розовой защитной маске.
Джилл Байден / Фото из инстаграма Джилл Байден
Другие образы Джилл Байден
- Первая леди показала аутфит вместе с мужем возле мемориала в День ветеранов войны во Вьетнаме в стильном черном пальто;
- Джилл Байден поразила элегантностью для перелета в штат Делавэр на выходные, соединив пальто с платьем-футляром;
- Жена Джо Байдена появилась на церемонии вручения наград International Women of Courage в голубом платье с лимонным принтом.