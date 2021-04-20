Супруга президента США Джилл Байден в очередной раз вышла в свет для деловой встречи. Она опубликовала фото на личной странице.

Смотрите также Джилл Байден повторила образ во время выступления: фото в любимом костюме первой леди

Образ Джилл Байден

Первая леди США появилась перед камерой в недлинном молочном платье с широкой юбкой, что подчеркивала фигуру. Сверху она накинула яркий розовый жакет насыщенного цвета, который добавил аутфиту изюминку.

Наряд Джилл Байден соединила с бежевыми туфлями с острым носком и на высоких каблуках. Также она дополнила образ длинным жемчужным ожерельем на шее и серьгами-камнями.

Супруга президента США уложила волосы в элегантную прическу и сделала красивый макияж с акцентом на глазах. Учитывая пандемию коронавируса, Джилл Байден появилась в нежно-розовой защитной маске.



Джилл Байден / Фото из инстаграма Джилл Байден

Другие образы Джилл Байден