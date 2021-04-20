Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден вкотре вийшла у світ для ділової зустрічі. Вона опублікувала фото на особистій сторінці.

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Образ Джилл Байден

Перша леді США постала перед камерою в недовгій молочній сукні з широкою спідницею, що підкреслювала фігуру. Зверху вона накинула яскравий рожевий жакет насиченого кольору, що додав аутфітові родзинки.

Вбрання Джилл Байден поєднала з бежевими туфлями з гострим носком та на високих підборах. Також вона доповнила образ довгим перлинним намистом на шиї та сережками-камінцями.

Дружина президента Сполучених Штатів вклала волосся в елегантну зачіску та зробила гарний макіяж з акцентом на очах. Зважаючи на пандемію коронавірусу, Джилл Байден постала в ніжно-рожевій захисній масці.



Джилл Байден / Фото з інстаграму Джилл Байден

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