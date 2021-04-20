Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден вкотре вийшла у світ для ділової зустрічі. Вона опублікувала фото на особистій сторінці.
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Образ Джилл Байден
Перша леді США постала перед камерою в недовгій молочній сукні з широкою спідницею, що підкреслювала фігуру. Зверху вона накинула яскравий рожевий жакет насиченого кольору, що додав аутфітові родзинки.
Вбрання Джилл Байден поєднала з бежевими туфлями з гострим носком та на високих підборах. Також вона доповнила образ довгим перлинним намистом на шиї та сережками-камінцями.
Дружина президента Сполучених Штатів вклала волосся в елегантну зачіску та зробила гарний макіяж з акцентом на очах. Зважаючи на пандемію коронавірусу, Джилл Байден постала в ніжно-рожевій захисній масці.
Джилл Байден / Фото з інстаграму Джилл Байден
Інші образи Джилл Байден
- Перша леді показала аутфіт разом із чоловіком біля меморіалу в День ветеранів війни у В'єтнамі в стильному чорному пальті;
- Джилл Байден вразила елегантністю для перельоту в штат Делавер на вихідні, поєднавши пальто з сукнею-футляром;
- Дружина Джо Байдена з'явилась на церемонії вручення нагород International Women of Courage у блакитній сукні з лимонним принтом.