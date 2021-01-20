Жена новоизбранного президента США Джо Байдена Джилл Байден для инаугурации мужа выбрала роскошное платье. Первая леди вышла в свет в бирюзовом твидовом пальто и платье, поразив публику безупречным стилем.

Сейчас в Капитолии проходит церемония инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена, информирует 24 канал. 46-го американского президента на торжественном мероприятии поддержат не только предшественники Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, но и жена Джилл Байден с детьми. Какой образ для светского выхода выбрала первая леди США, узнавайте в новости Showbiz 24.

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Образ Джилл Байден на инаугурации Джо Байдена

69-летняя Джилл Байден для публичного появления на церемонии инаугурации Джо Байдена выбрала изысканный образ от американского дизайнера Александры О'Нил – основательницы бренда Markarian. Перед публикой она предстала в бирюзовом твидовом пальто с бархатными манжетами и платье.

Приталенное платье длины миди с прозрачной вставкой в зоне декольте украшено кристаллами и жемчугом бренда Swarovski, которые украшают и пальто. Завершили образ нюдовые туфли-лодочки на шпильках, бирюзовая защитная маска и длинные перчатки в тон. Джилл Байден сделала легкую укладку и макияж с акцентом на глаза.



Джилл Байден с Джо Байденом на инаугурации / Фото Getty Images



Джилл Байден с Джо Байденом на инаугурации / Фото Getty Images

"Бирюзовый цвет был тщательно подобран, чтобы показать доверие, уверенность и стабильность. Внешний вид был тщательно разработан небольшой командой в центре швейного центра Нью-Йорка, а обработанный вручную О'Нил в ее студии West Village", – говорится в сообщении CNN Style.

Добавим, что Джилл Байден придерживалась традиций других первых леди, которые поддерживали менее известные американские бренды. Зато вкусы Мелании Трамп кардинально отличались. Она постоянно выбирала наряды от европейских дизайнеров, в частности от Dolce & Gabbana и Chanel.



Образ Джилл Байден на инаугурации Джо Байдена / Фото CNN Style

Инаугурация Джо Байдена: смотрите прямую трансляцию 24 канала