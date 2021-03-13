У п'ятницю, 12 березня, після пресконференція в Білому домі президент Джо Байден разом з дружиною Джилл відправився додому на вихідні. Вікенд пара проведе в маєтку в штаті Делавер. Для перельоту перша леді США обрала елегантне вбрання, поєднавши пальто з сукнею-футляром.

Разом з кількома помічниками президентське подружжя вилетіло вертольотом з Вашингтона до Нью-Касла, а звідти особистим кортежем дісталося до свого будинку в місті Грінвілл. Це третя поїздка президента в Делавер з моменту інавгурації.

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Розкішний образ Джилл Байден

Джилл і Джо Байден відправилися в Делавер одразу після заходу в Саду троянд Білого дому, де відзначили схвалення законопроєкту, спрямованого на боротьбу з COVID-19. Тому перша леді зійшла на трап вертольота в бездоганному look, який підібрала для офіційного виходу. Вона постала у вбранні ніжно-м'ятного кольору, скомбінувавши елегантну сукню-футляр з класичним пальтом прямого крою з широким лацканом.

Сукню довжини міді Джилл Байден довершила широким поясом в тон з масивною пряжкою та сірими туфлями-човниками на шпильках. Розкішний аутфіт вона поєднала з численними аксесуарами – сережками з перлами, золотими браслетами, каблучками та підвіскою. Перша леді США нанесла легкий денний макіяж з темними тінями та зробила фірмову укладку.

Дружина Джо Байдена, як і він сам, сумлінно дотримується карантинних норм, тому всюди з'являється в захисній масці. Цього разу вона обрала оксамитову маску темно-синього кольору, яка гармонійно поєднувалась з костюмом чоловіка.



Джилл Байден з Джо Байденом / Фото Getty Images

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