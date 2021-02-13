Первая леди США Джилл Байден накануне Дня святого Валентина зашла в магазин сладостей, чтобы купить вкусностей домой. Она показала романтический образ в розовом костюме.

Джилл Байден также готовит подарок для любимого на 14 февраля. Она заглянула в магазин с вкусными десертами, чтобы порадовать мужа.

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Романтический look Джилл Байден

Для похода в лавку первая леди США выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерой в стильном пальто нежно-розового цвета. У него был воротник, добавляющий женственности и особого шарма.

Короткие волосы Джилл собрала в хвост сзади. На лице она сделала красивый макияж с акцентом на глазах. Романтический look дополняли крупные розовые серьги. На лице у жены Джо Байдена была черная защитная маска. В руках первая леди держала большие пакеты со сладостями.

Раньше посетила магазин, чтобы забрать некоторые валентинки на выходные. Только не говорите Джо,

- написала Джилл в публикации.



Джилл Байден в розовом пальто / Фото из инстаграма Джилл Байден