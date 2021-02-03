Президентская чета стала звездами американского журнала People. На обложке глянца первая леди США Джилл Байден предстала в элегантном платье цвета фуксии.

Источник: People

Джозеф Байден вместе с женой Джилл дали первое совместное интервью после инаугурации. Они рассказали о первых днях в Белом доме и продемонстрировали нежные чувства в новой фотосессии.

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Образ Джилл Байден

Для появления перед камерами первая леди надела платье-футляр цвета фуксии от известного американского дизайнера Брендона Максвелла. Приталенное одеяние длины миди с рукавами три четверти подчеркнуло стройную фигуру 69-летней Джилл Байден.

Элегантное платье она соединила с золотыми аксессуарами – часами от Cartier, браслетами и серьгами с жемчугом. Волосы жена президента уложила в фирменную прическу с легкими локонами и нанесла дневной макияж с акцентом на глаза.

Перед фотографами супруги предстали вместе. Браку Джилл и Джо Байдена уже более 40 лет, однако чувства между ними не угасают, что ярко демонстрируют новые кадры. 46-й президент Америки нежно прижимал любимую и держал ее за руку.

Джилл Байден с Джо Байденом / Фото People

Джилл Байден с Джо Байденом / Фото People

Добавим, что для съемки обложки журнала People Джилл Байден выбрала не новое платье. Раньше она надевала его для инаугурационной молебны в Белом доме, которую посетила с семьей, вице-президентом Камалой Харрис и вторым джентльменом США Дугом Емхоффом.