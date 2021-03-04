Первая леди США Джилл Байден снова покорила безупречным внешним видом. Для очередного выхода она выбрала элегантное белое платье и изысканный пиджак.

Джилл Байден во время каждого публичного выхода поражает невероятным нарядом. Для очередной рабочей встречи во время визита в школу жена американского президента выбрала стильный аутфит.

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Джилл Байден побывала в одной из школ Соединенных Штатов Америки. Она отметила, что родители стремятся, чтобы дети продолжали обучение в школах. Именно поэтому первая леди США решила воочию увидеть, какие меры ввели в штатах Пенсильвания и Коннектикут для того, чтобы школы были открыты и во время пандемии коронавируса.

Новый образ Джилл Байден

Жена Байдена предстала перед публикой в элегантном платье белого цвета. Также она надела изысканный удлиненный пиджак. Такой look соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуке. Образ Джилл получился очень нежным и весенним.

Волосы она уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров аутфит Байден дополняли серьги и браслеты. Также она надела защитную маску в тон пиджака. Таким образом первая леди показала, что необходимо заботиться о своем здоровье и пользоваться средствами защиты.

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