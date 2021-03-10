Перша леді США Джилл Байден продовжує демонструвати яскраві весняні образи під час публічних виходів. Днями вона приголомшила елегантним аутфітом, одягнувши сукню з лимонним принтом.

Джилл Байден для робочих зустрічей завжди обирає стильні вбрання. Нещодавно вона з'явилася на церемонії вручення нагород International Women of Courage ("Хоробра жінка").

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Дружина Джо Байдена побувала на врученні міжнародної премії, якою Державний департамент США щороку відзначає жінок у всьому світі. Вони отримують премію за лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших. Особливо це стосується просування прав жінок.

Яскравий образ Джилл Байден

Для урочистої події перша леді обрала весняну сукню блакитного кольору з лимонним принтом. Таке вбрання від бренду Oscar de la Renta коштує 2890 доларів. Також 69-річна Джилл одягнула на обличчя захисну маску в тон сукні. Поєднала аутфіт з жовтими туфлями-човниками на підборах.

Look першої леді доповнювали численні прикраси: сережки, браслет, годинник, каблучки. Волосся Байден акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.

Елегантні аутфіти Джилл Байден: