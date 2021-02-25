Первая леди США Джилл Байден выступила на форуме в онкологическом центре. Она продемонстрировала эффектный и изысканный образ в фиолетовом костюме.

Первая леди США Джилл Байден часто посещает деловые встречи. На днях она приняла участие в форуме в онкологическом центре Месси в Университете содружества Вирджинии.

К теме Катя Осадчая и Юрий Горбунов появились вместе на светском мероприятии: трогательные фото супругов

Образ Джилл Байден

Для выступления на форуме первая леди США выбрала стильный и эффектный образ. Джилл Байден предстала перед камерой в белоснежной шелковой блузке с V-образным вырезом. Она надела фиолетовый костюм, состоявший из пиджака и юбки длины миди.

Наряд супруга президента Соединенных Штатов соединила с длинными замшевыми сапогами черного цвета и на высоком каблуке. Джилл Байден дополнила look золотыми массивными серьгами и тонкими цепочками на шее.

Первая леди распустила волосы и уложила их элегантными локонами. На лице она сделала красивый макияж с акцентом на глазах. Джилл Байден не забывает о средствах защиты от коронавируса на светских мероприятиях, поэтому выступала на форуме в бархатной маске.



Джилл Байден на форуме / Фото из инстаграм-сториз Джилл Байден

​

Джилл Байден на форуме / Фото из инстаграм-сториз Джилл Байден

Предыдущие образы Джилл Байден