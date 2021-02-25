Джилл Байден продемонстрировала изысканный образ в фиолетовом костюме: фото
Первая леди США Джилл Байден выступила на форуме в онкологическом центре. Она продемонстрировала эффектный и изысканный образ в фиолетовом костюме.
Источник:Инстаграм Джилл Байден
Первая леди США Джилл Байден часто посещает деловые встречи. На днях она приняла участие в форуме в онкологическом центре Месси в Университете содружества Вирджинии.
К теме Катя Осадчая и Юрий Горбунов появились вместе на светском мероприятии: трогательные фото супругов
Образ Джилл Байден
Для выступления на форуме первая леди США выбрала стильный и эффектный образ. Джилл Байден предстала перед камерой в белоснежной шелковой блузке с V-образным вырезом. Она надела фиолетовый костюм, состоявший из пиджака и юбки длины миди.
Наряд супруга президента Соединенных Штатов соединила с длинными замшевыми сапогами черного цвета и на высоком каблуке. Джилл Байден дополнила look золотыми массивными серьгами и тонкими цепочками на шее.
Первая леди распустила волосы и уложила их элегантными локонами. На лице она сделала красивый макияж с акцентом на глазах. Джилл Байден не забывает о средствах защиты от коронавируса на светских мероприятиях, поэтому выступала на форуме в бархатной маске.
Джилл Байден на форуме / Фото из инстаграм-сториз Джилл Байден
Джилл Байден на форуме / Фото из инстаграм-сториз Джилл Байден
Предыдущие образы Джилл Байден
- Накануне Дня святого Валентина первая леди США показала романтический образ в розовом пальто.
- На недавнем видео рядом с овчарками Джилл Байден продемонстрировала деловой аутфит в сдержанном костюме.
- Ранее президентская чета стала звездами американского журнала People. На обложке глянца первая леди США Джилл Байден предстала в элегантном платье цвета фуксии.
Поделиться новостью