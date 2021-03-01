Президентская чета Джо Байден и Джилл Байден на днях отправилась в Техас. Вместе они посетили продовольственный фонд и место массовой вакцинации. Во время публичного выхода первая леди США продемонстрировала стильный повседневный образ.

На прошлой неделе штат Техас пострадал от мощных зимних штормов и проблем с электроснабжением. Поэтому президент Джо Байден вместе с женой посетили город Хьюстон. В рамках рабочей поездки пара встретилась с волонтерами, которые помогают в центре распределения продовольственной помощи.

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"На прошлой неделе в Техасе мы с президентом увидели лучших представителей американского народа. Наблюдение за тем, как все собираются, чтобы поддержать друг друга во время кризиса, дало мне столько надежд", – подчеркнула первая леди США.

Повседневный образ Джилл Байден

Для рабочей поездки Джилл Байден подобрала комфортный образ. Она надела темные обтягивающие брюки, которые сочетала с черным топом, светлой полосатой кофтой на молнии и ярко-зеленым жакетом. Образ довершили высокие замшевые сапоги на каблуке и черная защитная маска. В Техасе Джилл Байден появилась с фирменной легкой укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на глаза.

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Образы Джилл Байден: