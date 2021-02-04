Президент и первая леди посетили церемонию прощания с офицером полиции Брайаном Сикником, который погиб во время штурма Капитолия. Память правоохранителя чествовали в здании Конгресса США.

Источник: 24 канал

Соболезнования родным и близким офицера Джо Байден выразил на личной странице в твиттере. Для публичного появления Джилл Байден выбрала лаконичный образ total black. Она в который раз покорила мир сдержанным и изысканным стилем.

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"Офицер Брайан Сикник был героем, который погиб, выполняя служебные обязанности, защищая нашу демократию и саму цитадель свободы. Я знаю, что для его семьи и близких никакие слова не могут уменьшить боль этого момента, но знаю, что мы с Джилл и всей нацией присоединимся к вам в скорби о его утрате", – написал президент Джо Байден.

Образ Джилл Байден

Для церемонии прощания первая леди США надела наряд total black. На ней платье-футляр длины миди с блестящими камнями на талии, замшевые туфли на шпильках и колготки. Наверх она накинула шерстяное пальто с приталенным силуэтом, в котором уже появлялась раньше.

Президентская чета добросовестно соблюдает карантинные ограничения, поэтому везде появляется в защитных масках. Так, Джилл Байден довершила изысканный образ черной маской. Она появилась в Капитолии с легкой укладкой и макияжем с акцентом на глаза.

46-й президент США надел синий костюм в полоску, белую рубашку, галстук винного цвета, черную обувь и защитную маску. Вместе с женой Джо Байден почтил память Брайана Сикника минутой молчания перед урной с прахом офицера.



Джилл и Джо Байдени / Фото Getty Images



Джилли Джо Байдени / Фото из твиттера президента