Первая леди США Джилл Байден обратилась к американцам, призвав носить защитные маски во время прогулок с домашними любимцами. Видео она записала рядом с двумя овчарками и показала новый деловой образ.

Как 46-й президент США Джо Байден, так и его жена Джилл Байден известны любовью к животным. Вместе с президентской семьей в Белом доме появились две немецкие овчарки, которые супруги взяли из приюта. На фоне пандемии коронавируса первая леди подчеркнула, как важно соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и во время прогулок с собачками.

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"Не забудьте надеть маску, даже когда вы выгуливаете собаку. P.S. – Чемп и Мейджор соглашаются", – написала Джилл Байден в своем профиле.

В кадре первая леди встала у камина с двумя немецкими овчарками – Чемп и Мейджор, которые поселились в Белом доме незадолго после инаугурации Джо Байдена. Ролик появился в эфире ежегодной программы Puppy Bowl XVII.

Образ Джилл Байден

Первая леди позировала в сдержанном костюме. На ней обтягивающие джинсы скинни черного цвета, классический пиджак и легкая шифоновая блузка насыщенного голубого цвета. Look Джилл Байден завершили черные балетки с блестками.

Она появилась перед многомиллионной аудиторией с фирменной изысканной укладкой. Первая леди США ограничилась лаконичными аксессуарами – серьгами-кольцами, подвеской и любимым золотыми часами от Cartier, с которым не расстается даже во время прогулок с собаками.