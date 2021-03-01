Джилл Байден показала стильний повсякденний образ під час поїздки до Техасу
Президентське подружжя Джо Байден та Джилл Байден днями відправилося в Техас. Разом вони відвідали продовольчий фонд та місце масової вакцинації. Під час публічного виходу перша леді США продемонструвала стильний повсякденний образ.
Джерело:інстаграм Джилл Байден
Минулого тижня штат Техас постраждав від потужних зимових штормів та проблем з електропостачанням. Тому президент Джо Байден разом з дружиною відвідали місто Х’юстон. У межах робочої поїздки подружжя зустрілося з волонтерами, які допомагають в центрі розподілу продовольчої допомоги.
До теми Джилл Байден продемонструвала вишуканий образ у фіолетовому костюмі: фото
"Минулого тижня в Техасі ми з президентом побачили найкращих представників американського народу. Спостереження за тим, як усі збираються, щоб підтримати одне одного під час кризи, дало мені стільки надій", – наголосила перша леді США.
Повсякденний образ Джилл Байден
Для робочої поїздки Джилл Байден підібрала комфортний образ. Вона одягла темні обтислі штани, які поєднала з чорним топом, світлою смугастою кофтою на блискавці та яскраво-зеленому жакеті. Образ довершили високі замшеві чоботи на підборах та чорна захисна маска. У Техасі Джилл Байден з'явилась з фірмовою легкою укладкою та насиченим макіяжем з акцентом на очі.
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Образи Джилл Байден:
- для виходу в крамницю солодощів перша леді обрала пальто ніжно-рожевого кольору;
- дружина президента США закликала носити захисні маски під час прогулянки з домашніми улюбленцями, записавши відео в стриманому костюмі;
- церемонію прощання з офіцером поліції Брайаном Сікніком вона відвідала у вбранні total black – сукні та на шпильках.
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