Первая леди США Джилл Байден в очередной раз очаровала публику. Она предстала перед камерой в ярком фиолетовом наряде и заявила, что американские школьники готовятся к выходу на учебу.

К каждому выходу Джилл Байден теперь приковано особое внимание. 69-летняя первая леди всегда поражает роскошными аутфитами и демонстрирует безупречный вкус в одежде.

Смотрите также Джилл Байден восхитила выходом в роскошном наряде мятного цвета

Первая леди побывала в одной из школ. Из-за пандемии коронавируса американские школьники учатся дистанционно, однако благодаря разработанному плану спасения планируют открывать школы. Джилл Байден подчеркнула, что это будут делать безопасно.

Яркий look Джилл Байден

Жена президента предстала перед камерой в элегантном наряде яркого фиолетового цвета. Вероятно, Джилл выбрала для выхода платье, поверх которого надела пиджак, завязала сбоку. Ее образ дополняла защитная маска в тон одежде с принтом.

Волосы Джилл аккуратно уложила. Среди аксессуаров look первой леди дополнили серьги и браслеты. На лице Байден сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах.

Изысканные аутфиты Джилл Байден: