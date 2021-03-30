Президентське подружжя США з'явилося на публіці. Джилл Байден під час виходу з чоловіком продемонструвала елегантний образ. Для робочої зустрічі вона обрала стильне чорне пальто.

Джилл Байден під час кожного виходу демонструє бездоганний смак в одязі. Вона показує різноманітні варіанти аутфітів, якими підкорює серця шанувальників.

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Президентське подружжя побувало біля меморіалу в День ветеранів війни у В'єтнамі. Оскільки через карантинні обмеження усі охочі не змогли прийти до цього місця, Джилл та Джо Байдени зробили це за них.

Стриманий образ Джилл Байден

Для пам'ятного дня перша леді обрала елегантний та водночас стриманий образ. Вона постала перед камерою у коричневій сукні в білий горошок, яка виднілася з-під довгого чорного пальта.

Волосся Джилл вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила повсякденний макіяж в коричневих відтінках. Довершила look захисною маскою в тон сукні.

Для тих, хто не зміг прийти до стіни цього року, ми тут для вас,

– написала Байден в публікації.



Джилл Байден у чорному пальті / Фото з інстаграму Джилл Байден

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