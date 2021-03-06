Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес взбудоражила сеть новым фото. Она позировала в откровенной черном платье с большим количеством разрезов.

Известная американская исполнительница Дженнифер Лопес не стесняется демонстрировать аппетитные формы в откровенном наряде. Она обнародовала новое жаркое фото и завела огромную аудиторию поклонников.

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Дженнифер Лопес в платье

Знаменитость позировала на фоне, который имитировал голубое небо. Она соблазнительно лежала на полу, эротично выгнув роскошное тело и проникновенно глядя в объектив.

Дженнифер Лопес для пикантного аутфита выбрала черное платье с длинным рукавом с большим количеством вырезов, которые позволили звезде похвастаться упругой грудью. Из-за короткой длины платья певица засветила аппетитные бедра и стройные ножки.

Наряд Дженнифер Лопес соединила с черными босоножками с блестками на высоких каблуках. Артистка сделала белый маникюр и дополнила образ оригинальной прической. Она собрала волосы в высокий пучок, но выпустила несколько прядей.

Исполнительница завершила look макияжем. Джей Ло сделала насыщенный контуринг лица, подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы бежевым блеском.



Дженнифер Лопес / Фото с инстаграма Дженнифер Лопес