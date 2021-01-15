В начале 2000-х певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек встречались и даже собирались пожениться. Недавно Бен вспомнил роман со звездой и отметил, что тогда к ней относились несправедливо.

В начале 2000-х годов большое внимание публики привлекал роман голливудского актер Бена Аффлека и американской исполнительницы Дженнифер Лопес. Недавно Бен вспомнил эти отношения и рассказал о них. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

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Актер признался, что тогда к Дженнифер Лопес многие относились несправедливо.

Люди были очень злыми. Они вели себя как сексисты и расисты. О ней писали такие подлые вещи, что, если бы это было в наше время, этих людей немедленно уволили бы за их слова. Но теперь ее хвалят и уважают за работу, которую она выполнила, и за то, чего она достигла. И так, черт возьми, и должно быть!

– рассказал Бен Аффлек.

В 2002 году пара Бена и Дженнифер была очень популярной в Голливуде, а журналисты назвали ее Bennifer. Впрочем, они встречались около одного-двух лет. Несмотря на то, что влюбленные уже запланировали свадьбу на 14 сентября 2003 года, за день до нее Бен и Дженнифер разорвали помолвку.

Также Дженнифер Лопес ранее сама рассказывала о пристальном внимании прессы к их роману. Она отметила, что сейчас его отношения с Алексом Родригесом не обсуждаются так часто.

"Это было просто безумие. Теперь, по крайней мере, я могу хотя бы немного показать людям, кто я есть на самом деле. А тогда они просто верили всему, что читали на обложке таблоида. Очень часто это было неправдой или частично правдой", – поделилась Дженнифер Лопес.