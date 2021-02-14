54-летняя украинская актриса Ольга Сумская уже успела похвастаться подарком от мужа Виталия Борисюка. На День Валентина он подарил жене цветы, дорогое шампанское и шоколадную валентинку, как 30 лет назад.

Актеры театра и кино Ольга Сумская и Виталий Борисюк женаты уже 26 лет, однако чувство между ними не угасают. С самого утра мужчина поздравил любимую с Днем Валентина. Он поразил жену романтическим подарком, который впервые подарил 30 лет назад, когда их любовь только зарождалась.

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Какой подарок Ольга Сумская получила от мужа

Для жены Виталий Борисюк приобрел нежный букет цветов и дорогое шампанское французской марки Louis Roederer, стоимостью почти 10 тысяч гривен. Однако изюминкой сюрприза стала шоколадная валентинка. Ольга Сумская призналась, что 30 лет назад именно с такого сладкого сердца началась история их любви.

Все начиналось с шоколадного сердца 30 лет назад именно на Валентинов день! Спасибо, любимый, за прекрасное, романтическое настроение. Берегите любовь,

– написала артистка.

С цветами, шампанским и шоколадной валентинкой актер предстал перед звездной женой в домашнем образе – в длинном красном халате. Сама Ольга Сумская позировала в белом махровом халате и без косметики. Ненакрашенная она сфотографировалась с мужем, отблагодарив его нежным поцелуем. Милые фото супругов растрогали многотысячную аудиторию.

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Как украинские звезды празднуют День Валентина: