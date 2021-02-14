Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар рассказала, как с любимым празднует День святого Валентина. Знаменитость поделилась, что ее муж Александр Стоянов щедр на сюрпризы, он умеет создавать сказочную атмосферу.

День влюбленных – особый, романтический праздник. 14 февраля люди стремятся приготовить для своих вторых половинок неожиданные подарки, порадовать их приятными сюрпризами. Эксклюзивно для Showbiz 24 Екатерина Кухар рассказала, как проходит этот день в ее семье.

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Как Екатерина Кухар празднует День Валентина

Балерина поделилась, что, как правило, проводит этот праздник на сцене вместе с мужем. 10 лет пара танцевала на сценах Франции. Александр покупал любимой шоколадные конфеты в коробке с красным сердцем. Это традиционная валентинка, которую он дарит жене ежегодно.

В этом году День святого Валентина празднуем на сцене Национальной оперы Украины, танцуем балет "Ромео и Джульетта". Это знаковое представление для меня, которое в свое время вернуло к жизни. Премьера балета на киевской сцене состоялась в 1971 году, поэтому в этом году представление будет юбилейным,

– рассказала Екатерина.



Екатерина Кухар с мужем / Фото пресс-службы

Самое романтическое свидание в жизни Екатерины Кухар

Прима-балерина рассказала о свидании, которое она готовила для мужа. Это было после того, как у супругов родилась дочь. Тогда Екатерина возвращалась в форму и еще не могла работать в полную силу. Александру пришлось поехать на гастроли без нее. Кухар решила встретить любимого в аэропорту, отпросилась у няни и мамы, и они с мужем целый день провели вдвоем в одном из фешенебельных отелей Киева.

Семейные пары меня поймут. Когда в доме двое маленьких детей, няни, бабушки, дедушки, очень сложно находить время для романтики, для флирта, а в семейной жизни – это очень важно. Иногда нужно оставаться для своего мужчины, особенно после 11 лет совместной жизни, не только женой и матерью его детей, но и любовницей,

– поделилась танцовщица.



Прима-балерина Екатерина Кухар / Фото пресс-службы

Сюрпризы для Екатерины Кухар от мужа

Недавно Александр Стоянов организовал для избранницы вечеринку-сюрприз по случаю ее дня рождения. Сказал, что приглашает Екатерину на романтическое свидание, а когда она зашла в ресторан, то увидела друзей. Кухар призналась, что было очень приятно.

Саша щедр на сюрпризы. Он умеет создавать сказку в жизни,

– отметила прима-балерина.

Также Екатерина рассказала о случае, который произошел несколько лет назад накануне Нового года. Тогда Александр Стоянов повторил подвиг Вакулы с "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Только ездил не за туфлями, а за украшением в Германию.

Я хотела эксклюзивные серьги, в Украине таких не было. Поскольку на самолет билетов уже не было, Саша решил ехать автомобилем. Представляете – ночью, в метель, без отдыха в отеле! Он приехал в Германию, поужинал, купил серьги и уехал в Киев,

– рассказала Екатерина.



Екатерина Кухар та Александр Стоянов / Фото пресс-службы