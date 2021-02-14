Украинские звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов сегодня, 14 февраля, тоже празднуют День Валентина. Телеведущий нежно поздравил любимую и подарил ей много красных воздушных шариков.

Юрий Горбунов обнародовал трогательную серию фото с женой, Катей Осадчей. Счастливые звезды показали, как проводят День святого Валентина.

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Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую

Шоумен позировал с возлюбленной на поляне, засыпанной снегом. Он нежно обнимал Катю Осадчую, которая предстала перед камерой с красивой улыбкой. Очевидно, что подарок мужа растрогал ее.

В руках Катя Осадчая держала большое количество красных воздушных шариков в виде сердца. Она позировала в повседневной одежде, поэтому, вероятно, что презент Юрия был для нее полным сюрпризом. Катя надела черные спортивные штаны и красное худи с принтом.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов на День Валентина / Фото с инстаграма Юрия Горбунова

Сверху она накинула куртку цвета розового золота. Волосы Осадчая собрала в хвост и дополнила прическу повязкой. На другом фото звезда нежно целует Юрия Горбунова в щеку.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов на День Валентина / Фото с инстаграма Юрия Горбунова

Поклонников тронули милые фотографии звездной пары:

Прекрасно;

Счастья;

Вы супер! С праздником вас,

Какие красивые;

Какие милые фото;

Классные;

С праздником.

Украинская телеведущая Катя Осадчая часто позирует перед камерой без макияжа, ведь не стесняется демонстрировать натуральную красоту. Недавно она так развлекалась на санках, а также показала, как радовалась снегу.