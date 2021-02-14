В снегу и с шариками: как Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую с днем влюбленных
Украинские звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов сегодня, 14 февраля, тоже празднуют День Валентина. Телеведущий нежно поздравил любимую и подарил ей много красных воздушных шариков.
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Юрий Горбунов обнародовал трогательную серию фото с женой, Катей Осадчей. Счастливые звезды показали, как проводят День святого Валентина.
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Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую
Шоумен позировал с возлюбленной на поляне, засыпанной снегом. Он нежно обнимал Катю Осадчую, которая предстала перед камерой с красивой улыбкой. Очевидно, что подарок мужа растрогал ее.
В руках Катя Осадчая держала большое количество красных воздушных шариков в виде сердца. Она позировала в повседневной одежде, поэтому, вероятно, что презент Юрия был для нее полным сюрпризом. Катя надела черные спортивные штаны и красное худи с принтом.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на День Валентина / Фото с инстаграма Юрия Горбунова
Сверху она накинула куртку цвета розового золота. Волосы Осадчая собрала в хвост и дополнила прическу повязкой. На другом фото звезда нежно целует Юрия Горбунова в щеку.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на День Валентина / Фото с инстаграма Юрия Горбунова
Поклонников тронули милые фотографии звездной пары:
- Прекрасно;
- Счастья;
- Вы супер! С праздником вас,
- Какие красивые;
- Какие милые фото;
- Классные;
- С праздником.
Украинская телеведущая Катя Осадчая часто позирует перед камерой без макияжа, ведь не стесняется демонстрировать натуральную красоту. Недавно она так развлекалась на санках, а также показала, как радовалась снегу.
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