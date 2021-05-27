Дженнифер Лопес планировала объявить о романе с Беном Аффлеком, – СМИ

Каждый раз появляются новые подробности воссоединения американской певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Звезда хотела рассказать об отношениях, но пресса ее опередила.
Издание сообщило, что исполнительница Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сошлись через несколько дней после того, как звезда разорвала отношения с Алексом Родригесом. Уже вскоре актер начал приезжать к Лопес.
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Почему Дженнифер Лопес не объявила об отношениях
Через некоторое время исполнительница решила сообщить публике о романе с Беном Аффлеком в инстаграме. Однако знаменитость передумала из-за того, что ее опередили СМИ и папарацци, которые объявили об отношениях. Сейчас пара хранит молчание, но они почти не расстаются.
"Пока они просто плывут по течению и строят планы, чтобы видеться как можно чаще. Им еще предстоит кое-что обсудить, прежде чем они объявят о романе публично. Совершенно очевидно, что они снова очень сильно влюбились друг в друга, но они не хотят снова оказаться под давлением и сглазить свои отношения", – пишет издание.
Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: что об этом известно
- Пара встречалась в 2002 году, а в 2003 собиралась жениться. За несколько недель до свадьбы Дженнифер и Бен разошлись.
- Романтические отношения возобновились, когда Дженнифер разошлась со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной разрыва стало недоверие певицы к мужчине.
- Сначала такое общение близкое окружение звезд называло дружбой, но многие подозревают, что между ними разгорелся новый роман.
- На днях звездную пару снова заметили на отдыхе, теперь они проводят время в Майами.