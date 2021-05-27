Издание сообщило, что исполнительница Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сошлись через несколько дней после того, как звезда разорвала отношения с Алексом Родригесом. Уже вскоре актер начал приезжать к Лопес.

Интересно "Беннифер" навсегда: история страстной любви Джениффер Лопес и Бена Аффлека

Почему Дженнифер Лопес не объявила об отношениях

Через некоторое время исполнительница решила сообщить публике о романе с Беном Аффлеком в инстаграме. Однако знаменитость передумала из-за того, что ее опередили СМИ и папарацци, которые объявили об отношениях. Сейчас пара хранит молчание, но они почти не расстаются.

"Пока они просто плывут по течению и строят планы, чтобы видеться как можно чаще. Им еще предстоит кое-что обсудить, прежде чем они объявят о романе публично. Совершенно очевидно, что они снова очень сильно влюбились друг в друга, но они не хотят снова оказаться под давлением и сглазить свои отношения", – пишет издание.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: что об этом известно