Дженнифер Лопес мечтает о совместном будущем с Беном Аффлеком

Слухи вокруг предполагаемого романа знаменитой американской исполнительницы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека до сих пор не утихают. На этот раз инсайдер сообщил, что звездная пара планирует серьезные отношения.
Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек активно работают над восстановлением романтических отношений. Их отношения начали переходить на новый уровень.
К теме Флиртовали на Оскаре: Брэда Пита подозревают в новом романе
Развитие отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
По данным издания, в минувшие выходные исполнительница проводила время в Лос-Анджелесе. Но у нее было слишком много дел и она не виделась с актером. Звезда очень расстроилась. Пара старается проводить как можно больше времени вместе.
Они будут продолжать курсировать между Лос-Анджелесом и Майами. Они очень счастливы вместе,
– пишет издание.
Также стало известно, что Бен Аффлек приезжал к возлюбленной во Флориду. Там влюбленные провели небольшой отпуск. Пара уже начинает задумываться о совместном будущем.
Это не случайная связь. Они относятся к этому очень серьезно и хотят, чтобы их отношения длились долго,
– рассказал инсайдер.
Пока что пара не хочет объявлять о своем романе на публику. Однако своих чувств они не скрывают. В частности, люди видели, как Дженнифер и Бен целуются в спортзале: "Они не пытались скрыть тот факт, что были вместе. Они замечательные люди. Никто не стоял у спортзала и не говорил, чтобы к ним не подходили. Никто их не беспокоил. Все с уважением отнеслись друг к другу".
Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Звездная пара уже была в романтических отношениях в 2002 году, а в 2003 отпраздновала помолвку. За несколько недель до свадьбы Дженнифер и Бен разошлись.
- Чувства между ними возобновились тогда, когда Дженнифер разорвала помолвку со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной разрыва стало недоверие певицы к мужу.
- Поначалу такое общение близкое окружение звезд называло дружбой, но немало людей подозревают, что между ними разгорелся новый роман.
- Недавно звездную пару снова заметили на отдыхе, они проводили время в Майами.