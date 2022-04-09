Американская актриса и певица Дженнифер Лопес около года встречается с актером Беном Аффлеком. Теперь звезды готовы к свадьбе: они вторично обручились.

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Джей Ло и Бен Аффлек обручились

9 апреля Дженнифер Лопес опубликовала видео на личной странице, в которой говорит, что имеет важную новость.

Уже на официальном сайте знаменитость выложила ролик, в котором кичится большим кольцом с изумрудом и говорит "Ты прекрасна".



Дженнифер Лопес засветила кольцо / Скриншот с видео

Интересно, что несколькими днями раньше это обручальное кольцо заметили папарацци. Поэтому, похоже, слухи о помолвке Дженнифер Лопес, ходившие более недели, подтвердились.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека