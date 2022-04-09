Американская актриса и певица Дженнифер Лопес около года встречается с актером Беном Аффлеком. Теперь звезды готовы к свадьбе: они вторично обручились.
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9 апреля Дженнифер Лопес опубликовала видео на личной странице, в которой говорит, что имеет важную новость.
Уже на официальном сайте знаменитость выложила ролик, в котором кичится большим кольцом с изумрудом и говорит "Ты прекрасна".
Дженнифер Лопес засветила кольцо / Скриншот с видео
Интересно, что несколькими днями раньше это обручальное кольцо заметили папарацци. Поэтому, похоже, слухи о помолвке Дженнифер Лопес, ходившие более недели, подтвердились.
Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Звезды впервые стали встречаться в 2002 году. Их роман развивался очень быстро: через несколько месяцев они обручились. На сентябрь 2003 года была запланирована свадьба, однако за несколько дней до нее Бен и Дженнифер разошлись.
- После разрыва с Алексом Родригесом в апреле 2021 года Лопес стала снова сближаться с Беном Аффлеком. Они отдыхали вместе, ходили друг к другу в гости и бывали на свидании.
- В июне пара впервые увидели за поцелуями, а еще через месяц Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили воссоединение.
- Теперь на разнообразных интервью знаменитости лишь подтверждают, что чувствуют себя счастливыми. Их часто видят на прогулках, а также они появляются вместе на светских мероприятиях.