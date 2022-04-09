Американська акторка й співачка Дженніфер Лопес близько року зустрічається з актором Беном Аффлеком. Тепер зірки готові до весілля: вони вдруге заручилися.

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Джей Ло і Бен Аффлек заручилися

9 квітня Дженніфер Лопес опублікувала відео на особистій сторінці, у якому говорить, що має важливу новину.

Вже на офіційному сайті знаменитість виклала ролик, у якому хизується великою обручкою зі смарагдом і каже "Ти прекрасна".



Дженніфер Лопес засвітила обручку / Скриншот з відео

Цікаво, що кількома днями раніше цю обручку помітили папараці. Тож, схоже, чутки про заручини Дженніфер Лопес, що ходили понад тиждень, підтвердились.

Роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека