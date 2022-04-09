Американська акторка й співачка Дженніфер Лопес близько року зустрічається з актором Беном Аффлеком. Тепер зірки готові до весілля: вони вдруге заручилися.

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Джей Ло і Бен Аффлек заручилися

9 квітня Дженніфер Лопес опублікувала відео на особистій сторінці, у якому говорить, що має важливу новину.

Вже на офіційному сайті знаменитість виклала ролик, у якому хизується великою обручкою зі смарагдом і каже "Ти прекрасна".


Дженніфер Лопес засвітила обручку / Скриншот з відео

Цікаво, що кількома днями раніше цю обручку помітили папараці. Тож, схоже, чутки про заручини Дженніфер Лопес, що ходили понад тиждень, підтвердились.

Роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

  • Зірки вперше почали зустрічатися у 2002 році. Їхній роман розвивався дуже швидко: через кілька місяців вони заручилися. На вересень 2003 року було заплановане весілля, однак за кілька днів до нього Бен та Дженніфер розійшлися.
  • Після розриву з Алексом Родрігесом у квітні 2021 Лопес стала знову зближуватися з Беном Аффлеком. Вони відпочивали разом, ходили одне до одного в гості та бували на побаченнях.
  • У червні пару вперше побачили за поцілунками, а ще через місяць Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підтвердили возз'єднання.
  • Тепер на різноманітних інтерв'ю знаменитості лиш підтверджують, що почуваються найщасливішими. Їх часто бачать на прогулянках, а також вони з'являються разом на світських заходах.