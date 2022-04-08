54-летняя канадская певица Селин Дион записала вдохновляющее видео в поддержку Украины. Она не говорила ни о войне, ни о зверствах России, ни о сотнях сотни невинно убитых мирных людей. В ее речи была только просьба для беженцев.

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Я встаю за Украину. Все мировые лидеры, сейчас вы нужны нам как никогда раньше. Завтра вам нужно будет решить, какую поддержку вы сможете оказать этим людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, свою страну,

– высказалась Селин Дион.

Ее видеообращение приурочено к крупнейшей в мире онлайн-акции Social Media Rally. Она направлена ​​на поддержку временных переселенцев из Украины, чтобы те не стали беженцами в Европе и вернулись домой.

9 апреля в Варшаве глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявят сумму взносов, которые удалось собрать для украинцев благодаря призывам знаменитостей. Кроме Селин Дион, "митинговать" должны Мадонна, Билли Айлиш, Элтон Джон и другие.

Селин Дион поддержала Украину: видео

Напомним, по состоянию на сейчас из-за войны из Украины выехали 4,3 миллиона беженцев . Большинство осталось в Польше, другие уехали дальше в Европу.

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Полный текст обращения Селин Дион:

Я встаю за Украину. Все мировые лидеры сейчас вы нужны нам как никогда раньше.

Ответ на призывы всех активистов, адвокатов и волонтеров, работавших в поддержку беженцев из Украины и мира. Завтра вам нужно будет решить, какую поддержку вы сможете оказать этим людям, вынужденным покинуть свои дома, свою страну.