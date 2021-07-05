Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время прогулки нежно обнимались: фото

Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес все-таки вместе. Пару сфотографировали во время прогулки. Знаменитости мило обнимались и не прятались от публики.

Знаменитые экс-возлюбленные продолжают подогревать слухи о воссоединении. Недавно они побывали на вечерней прогулке в Хэмптоне, где и попали в объективы папарацци.

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Дженнифер Лопес гуляла с Беном Аффлеком

Сетью распространяются фотографии, где актриса позирует в объятиях Бена Аффлека. Для прогулки Джей Ло выбрала стильный костюм молочного цвета, состоящий из широких брюк и кофты. Такой look она соединила со спортивной обувью. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж в натуральных оттенках. Довершила образ большими серьгами-кольцами.

Бен Аффлек изображен на фотографиях в объятиях любимой и в похожем аутфите. Для прогулки он выбрал коричневые брюки и спортивный свитер молочного цвета.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили отношения