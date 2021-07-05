Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время прогулки нежно обнимались: фото
Источник:Just Jared
Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес все-таки вместе. Пару сфотографировали во время прогулки. Знаменитости мило обнимались и не прятались от публики.
Знаменитые экс-возлюбленные продолжают подогревать слухи о воссоединении. Недавно они побывали на вечерней прогулке в Хэмптоне, где и попали в объективы папарацци.
Смотрите также Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели время с детьми в Голливуде
Дженнифер Лопес гуляла с Беном Аффлеком
Сетью распространяются фотографии, где актриса позирует в объятиях Бена Аффлека. Для прогулки Джей Ло выбрала стильный костюм молочного цвета, состоящий из широких брюк и кофты. Такой look она соединила со спортивной обувью. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж в натуральных оттенках. Довершила образ большими серьгами-кольцами.
Бен Аффлек изображен на фотографиях в объятиях любимой и в похожем аутфите. Для прогулки он выбрал коричневые брюки и спортивный свитер молочного цвета.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили отношения
- История любви знаменитостей началась в 2002 году. Тогда их роман называли "Беннифер". Через год влюбленные сообщили о помолвке, однако свадьба так и не состоялась. Они расстались за несколько недель до запланированного праздника.
- После разрыва прошло более 17 лет и они решили возобновить отношения. Это произошло после того, как актриса объявила о расставании с женихом Алексом Родригесом.
- Сначала ходили слухи о дружеских отношениях между Джей Ло и Беном Аффлеком, однако впоследствии сторонники начали подозревать, что между бывшими влюбленными вспыхнул новый роман.
- Через некоторое время папарацци застали актеров за страстными поцелуями на романтическом свидании. После этого окончательно стало понятно, что они все-таки вместе.
- Есть информация о том, что Аффлек планирует второй раз сделать предложение своей избраннице. На этот раз он не хочет терять Дженнифер. Предложение мужчина стремится сделать 24 июля. В этот день Джей Ло будет праздновать 52-летие.