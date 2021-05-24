Джей Ло и Бен Аффлек снова отдыхали вместе: теперь их увидели в Майами

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес продолжает тесное общение с бывшим женихом Беном Аффлеком. Пара второй раз за последний месяц отдыхала вместе, но уже в поместье Лопес в Майами. Папарацци сфотографировали их вместе.
Несколько недель назад Лопес и Аффлек вместе отправились отдыхать в штат Монтана, США, где у актера есть небольшой дом. А теперь пара вместе проводит время в особняке Дженнифер на берегу океана в штате Флорида, который артистка когда-то приобрела с Алексом Родригесом.
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На новых фото пара выглядела вместе счастливо и беззаботно – они вместе спускались по лестнице дома на улице и выглядели очень по-домашнему: Бен надел джинсы и серую футболку, в то время как на Дженнифер было только легкое летнее платье. На ней была неряшливая прическа и отсутствие макияжа. Женщина искренне улыбалась и поддерживала свое платье как "Золушка".
Вместе ли пара – неизвестно, но каждый раз их совместное появление на кадрах все больше подогревает слухи о воссоединении "Беннифер".
Что известно о возобновлении общения Лопес и Аффлека
- Новая дружба между парой возникла тогда, когда Дженнифер разошлась со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной разрыва стало недоверие певицы к мужу.
- Первое время ее поддержал бывший муж Марк Энтони, а впоследствии – Бен Аффлек.
- Поначалу такое общение близкое окружение звезд называло дружбой, но немало людей подозревают, что между ними разгорелся новый роман.
- Ранее пара встречалась в 2002 году и в 2003 должна была жениться, но за несколько недель до свадьбы разошлась.